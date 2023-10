Vor der am Mittwoch beginnenden Weltsynode in Rom hat sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, optimistisch geäußert.

"Ich bin überzeugt, dass alle Themen auf den Tisch kommen, diesen Oktober im ersten Teil und Oktober 2024 im zweiten Teil", sagte er am Dienstag der dpa. Schon das Vorbereitungsdokument spreche Fragen an, die viele Gläubige in Deutschland bewegten - etwa Homosexualität oder die Rolle der Frauen. Die Fragen zu Reformen seien von vielen Ländern eingebracht worden, so Bätzing.