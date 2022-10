Demo in Gießen gegen Eritrea-Regime

200 Teilnehmer Demo in Gießen gegen Eritrea-Regime

Knapp 200 Menschen haben am Donnerstag in Gießen friedlich gegen das Regime in Eritrea demonstriert.

Die Polizei erkannte sieben Personen wieder, die im Sommer an Ausschreitungen bei einer Demonstration gegen das Eritrea-Festival beteiligt gewesen sein sollen. Sie stellte ihre Personalien fest und ließ sie wieder gehen. Zu besonderen Vorkommnissen kam es den Angaben zufolge nicht.