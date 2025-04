"Digitaler Hut" für Ernstfall-Info

Mit der "Litfaßsäule 4.0" sollen Menschen im Katastrophenfall bei einem langen Stromausfall informiert werden.

Veröffentlicht am 03.04.25 um 18:30 Uhr

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in Darmstadt stellten das Projekt am Don- nerstag vor. Der "digitale Hut" mit Photovoltaik und Brennstoffzelle soll bei einem Blackout Informationen liefern. Litfaßsäulen schützten auch vor Vandalismus. Der Prototyp am Historischen Museum soll nun bei Warntagen als ein Bestand- teil der Schutzsysteme wie Apps oder Sirenen getestet und dann möglicherwei- se auf mehr Säulen erweitert werden.