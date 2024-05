In Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) stehen die Kandidaten für die Nachfolge des amtierenden Kirchenpräsidenten Jung fest.

Mit Henriette Crüwell, Christiane Tietz und Martin Mencke bewerben sich drei Kandidaten um das höchste Amt in der EKHN. Sie werden sich bei einer Sondersynode im September zur Wahl stellen. Der 64 Jahre alte Jung ist seit September 2008 EKHN-Präsident. Die Wahlen finden alle sechs Jahre statt. Jung tritt nicht mehr an und geht in den Ruhestand. Die EKHN erstreckt sich über Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz.