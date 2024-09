Hessens Ex-Justizministerin Eva Kühne- Hörmann (CDU) ist als Mitglied in den neuen Sachverständigenrat der katholischen Kirche zum Schutz vor sexuellem Missbrauch und Gewalt berufen worden.

Veröffentlicht am 26.09.24 um 17:44 Uhr

Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag in Fulda mit. Der Rat soll den Bischöfen künftig über die Fortschritte bei der Bekämpfung und Aufklärung von Missbrauch in den 27 Diözesen berichten. Zudem soll er Empfehlungen aussprechen. Die Mitglieder-Auswahl erfolgte durch eine interdisziplinär besetzte Kommission ohne kirchliche Beteiligung.