Mit überwiegender Mehrheit der Delegierten hat die Landessynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ein Schuldbekenntnis gegenüber queeren Menschen verabschiedet.

"Es ist ein Schritt auf einem Weg, der weitergeht", sagte Kirchenpräsident Jung am Freitag in Frankfurt. "Wir glauben heute: Homosexualität, Bisexualität, Trans- und Intersexualität, non- binäre und queere Lebensformen sind ein Teil der Schöpfung", zitierte Jung aus dem Schuldbekenntnis. Von 103 Mitgliedern stimmten 89 dafür, fünf dagegen und neun enthielten sich.