Zum Artikel Frédéric Brossier über "All you need" : "Die Sex-Szenen haben wir choreographiert"

Rüsselsheim: Vor über dreißig Jahren sorgte der erste schwule Kuss in der "Lindenstraße" für Aufregung. Jetzt hat die ARD mit "All you need" eine Serie mit vier schwulen Hauptdarstellern gestartet. Einer davon ist der Frankfurter Frédéric Brossier. [mehr]