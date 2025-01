Ex-EKHN-Präsident Jung mit Hessischem Verdienstorden geehrt

Der ehemalige hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung ist mit dem Hessischen Verdienstorden geehrt worden.

Veröffentlicht am 26.01.25 um 16:11 Uhr

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) verlieh Jung den Orden am Sonntag nach dem Gottesdienst in der Wiesbadener Lutherkirche, in dem Jung entpflichtet und seine Nachfolgerin Christiane Tietz als Kirchenpräsidentin eingeführt wurde.

Das teilte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mit. Rhein sagte laut der Mitteilung, Jung habe Seelsorge, Nächstenliebe und Gemeinsinn gelebt und sich auch als Kirchenpräsident weiterhin als Pfarrer betätigt.

Der Hessische Verdienstorden wird seit 1989 zur Würdigung hervorragender Verdienste um das Land Hessen verliehen.