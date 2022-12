Da zuletzt maximal zehn Menschen aus der Ukraine pro Woche in die Stadt gekommen sind, will Frankfurt die sogenannte Clearingstelle für Geflüchtete im Laufe der Woche schließen.

Bei Bedarf könne sie schnell und unbürokratisch wieder öffnen, hieß es am Dienstag. In der Clearingstelle wurden Menschen zur Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung beraten. Derzeit leben in Frankfurt rund 2.000 ukrainische Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften, Hotels und einer Sporthalle.