Handyverbot an Schulen geplant

Hessen will vom kommenden Schuljahr an die private Nutzung von Handys in Schulen grundsätzlich verbieten.

Eine entsprechende Änderung des Schulgesetzes will die schwarz-rote Landesregierung in der nächsten Woche in den Landtag einbringen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Die Regelung sieht vor, die private Handynutzung an Grundschulen generell sowie an weiterführenden Schulen mit wenigen Ausnahmen zu untersagen. Mitgenommen werden dürfen Handys an Schulen aber weiterhin. Kultusminister Schwarz (CDU) sprach von geplanten "Smartphone-Schutzzonen".