In Geschäften und im Nahverkehr

Nachdem die Stadt Frankfurt eine Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften angekündigt hat, zieht nun auch das Land Hessen nach. Unklar ist noch, ab wann die Pflicht gilt.

Nach einer Reihe anderer Bundesländer wird nun auch Hessen das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Läden und im Nahverkehr einführen. Das soll vom Corona-Kabinett am Dienstagabend beschlossen werden. Einen entsprechenden Bericht des Radiosenders FFH bestätigte ein Sprecher der Staatskanzlei dem hr.

Eigentlich hatten Bundesregierung und Länder das Tragen lediglich dringend empfohlen . Inzwischen sind jedoch mehrere Bundesländer und auch Städte ausgeschert. Hanau hat bereits am Montag eine Pflicht zum Tragen in Geschäften und im Nahverkehr eingeführt, Frankfurt zieht mit der Öffnung der Schulen kommende Woche nach und setzte damit das Land noch mehr unter Druck.

Klose: medizinische Masken für medizinisches Personal

Als erstes Land hatte Sachsen ein entsprechendes Gebot erlassen, das seit Montag gilt. Thüringen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und nun am Dienstag auch Baden-Württemberg hatten vor Hessen beschlossen, nachzuziehen. Auch Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) ließ am Montag in einer Pressekonferenz durchblicken, dass diese Entwicklung zu einem Umdenken geführt habe.

Wann diese Pflicht in Hessen eingeführt wird, ist noch nicht klar. Klose verwies jedoch auf Bayern, wo das neue Gebot ab dem kommenden Montag gilt: "Es spricht vieles dafür, dass man einige Tage Zeit lässt, das umzusetzen, damit sich alle entsprechend versorgen können." Wichtig war dem Grünen-Politiker zudem noch der Hinweis, dass medizinische Schutzmasken auch weiter medizinischem Personal vorbehalten seien sollten.

