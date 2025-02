Fünf Jahre nach dem rassistischen Anschlag ist in Hanau demonstriert worden. Den Organisatoren ging es um strukturelle Veränderungen, ein Zeichen gegen Rassismus - und gegen jegliche Angriffe auf das gesellschaftliche Zusammenleben.

"Erinnern heißt verändern" lautete das Motto der Demonstration, zu der sich am Samstagnachmittag hunderte Menschen auf dem Hanauer Marktplatz versammelt haben.

Die schwarz-weißen Plakate, die viele Demonstrierende mitgebracht hatten, zeigten: Erinnert wurde an die Opfer des Anschlags am 19. Februar 2020, bei dem ein 43-Jähriger neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen hatte.

Die Polizei sprach von bis zu 1.000 Teilnehmenden bei der Kundgebung, die Veranstalter von etwa 1.500. Ohne Zwischenfälle endete am Abend die Demonstration, zu der vier Tage vor dem Jahrestag am kommenden Mittwoch das Jugendbündnis Remember Hanau aufgerufen hatte.

Videobeitrag Demo zum Anschlag in Hanau Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

"Damit sich Hanau nicht wiederholt"

Das Ziel sei es, jedes Jahr zum Jahrestag des Anschlags auf die Straße zu gehen - vor allem in Hanau, aber auch bundesweit, erklärte Eren Okcu von der Bildungsinitiative Ferhat Unvar, einer der Organisatoren der Demo. "Damit Hanau sich nicht wiederholt", so Okcu kurz vor Beginn der Versammlung.

Die Gesichter und Namen der Anschlagsopfer sind auf vielen der Plakate und Banner zu erkennen. Bild © Stefan Pommerenke (hr)

Man kämpfe weiterhin dafür, dass Konsequenzen aus der Tat gezogen würden, dass sie weiter aufgeklärt werde und dass es strukturelle Veränderungen gebe. Okcu betonte außerdem: "Es geht dabei nicht nur um Rassismusdebatte".

Bildergalerie Ermordet am 19. Februar 2020 in Hanau Bild 1/9 | Kaloyan Velkov Kaloyan Velkov kam 2018 aus Bulgarien nach Deutschland. Er arbeitete in der Bar La Votre in der Hanauer Innenstadt - auch in der Tatnacht. Der Vater eines Kindes wurde 33 Jahre alt. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 2/9 | Sedat Gürbüz Dem 29-Jährigen gehörte die Shisha-Bar Midnight am Heumarkt. Dort erschoss ihn der rechtsextremistische Attentäter. Die Familie von Sedat Gürbüz stammt aus der Türkei. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 3/9 | Fatih Saraçoğlu Seinen Mörder traf Fatih Saraçoğlu, als er mit einem Freund zum Rauchen vor der Shisha-Bar Midnight stand. Der 34-Jährige war mit seiner Freundin wenige Jahre zuvor von Regensburg (Bayern) nach Hanau gezogen. Dort wollte er sich selbstständig machen. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 4/9 | Vili Viorel Păun Vili Viorel Păun zog als Jugendlicher von Rumänien nach Deutschland. Zuletzt arbeitete der 22-Jährige als Kurierfahrer - auch in der Tatnacht war er mit seinem Lieferwagen unterwegs, als er in der Innenstadt den Attentäter bemerkte und ihn, da er den Notruf der Polizei nicht erreichte, nach Kesselstadt verfolgte. Er war das einzige Kind seiner Eltern. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 5/9 | Mercedes Kierpacz Die Romni mit polnischen Wurzeln arbeitete in der Arena-Bar in Hanau-Kesselstadt, einer Bar mit Kiosk. Am 19. Februar 2020 wollte sie dort nur eine Pizza für ihre beiden Kinder holen, eigentlich hatte sie frei. Der Attentäter erschoss sie, sobald er den Laden betrat. Mercedes Kierpacz wurde 35 Jahre alt. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 6/9 | Gökhan Gültekin Der gelernte Maurer führte ein Transportunternehmen. Zur Welt kam er in Hanau, wohin seine Eltern aus dem kurdischen Teil der Türkei gezogen waren. Gökhan Gültekin wurde am 19. Februar 2020 ermordet. Er war 37 Jahre alt. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 7/9 | Said Nesar Hashemi Er schaute mit seinem Bruder Said Etris und Freunden an jenem Abend ein Fußballspiel in der Arena-Bar. Said Nesar Hashemi wuchs in Hanau auf und hatte Maschinen- und Anlagenführer gelernt, seine Familie kam aus Afghanistan. Er starb mit 21 Jahren. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 8/9 | Hamza Kurtović Seine Familie stammt aus Bosnien-Herzegowina, er und seine Geschwister wurden in Deutschland geboren und wuchsen in Hanau auf. Der 22-Jährige hatte seine Ausbildung zum Lageristen abgeschlossen. Hamza Kurtović wurde in der Arena-Bar ermordet. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 9/9 | Ferhat Unvar Seine Eltern sind Kurden, er kam in Deutschland zur Welt und wuchs in Hanau auf. Der Gas- und Wasserinstallateur wurde 23 Jahre alt. Er traf sich oft mit Freunden in der Arena-Bar, auch in der Tatnacht. Seine Mutter Serpil Unvar gründete die "Bildungsinitiative Ferhat Unvar". Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

Es gehe auch um Femizide und Anschläge wie die in München, Aschaffenburg, Magdeburg und Solingen. "Alle Angriffe sind Angriffe auf unser Zusammenleben", sagte Okcu.

Die Polizei hatte unter dem Eindruck des Anschlags in München am Donnerstag die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und am Samstag zusätzliche Einsatzkräfte in Hanau aufgeboten.

Gedenkstunde am Abend

Am Abend nach der Demonstration sollte eine Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestages stattfinden: Die Angehörigen und Freunde der Ermordeten sowie ihre Unterstützer, die sich in der Initiative 19. Februar zusammengeschlossen haben, wollten im Veranstaltungszentrum Congress Park Hanau zusammenkommen.

Mit Musik, Film, Theaterausschnitten, Wortbeiträgen und Reden wollte die Initiative auf die vergangenen fünf Jahre zurückblicken, aber auch den Blick auf die Zukunft richten.

Weitere Gedenkveranstaltungen in den kommenden Tagen

Am eigentlichen Jahrestag, am kommenden Mittwoch, findet ebenfalls im CPH die offizielle Gedenkveranstaltung statt, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen wird.

Auch in anderen Städten wird für den 19. Februar zu Gedenkveranstaltungen aufgerufen, etwa in Darmstadt: Dort soll eine Gedenk-Demo stattfinden, ähnlich wie die am Samstag in Hanau. Der evangelische Kirchenkreis Hanau will zudem an diesem Sonntag mit einem zentralen Gedenkgottesdienst an die Opfer des Anschlags erinnern.