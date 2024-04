Karl-Kübel-Preis in Bensheim für Philipp Lahm

Der frühere Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, Philipp Lahm (40), bekommt für sein soziales Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche den Karl Kübel-Preis 2024.

Die in Bensheim (Bergstraße) ansässige Karl Kübel-Stiftung würdigt damit Lahms Arbeit mit der nach ihm benannten Stiftung, die sich in Deutschland und Südafrika engagiert. Diese vermittle Kindern "neue Perspektiven" und fördere "Potenziale", hieß es zur Begründung. Lahm kündigte an, das Preisgeld von 25.000 Euro für Projekte der Stiftung einzusetzen.