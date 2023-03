Öffentliche Toiletten in der B-Ebene der Frankfurter Hauptwache.

Öffentliche Toiletten in der B-Ebene der Frankfurter Hauptwache. Bild © hessenschau.de/Christian Albrecht

So will Frankfurt seine öffentlichen Toiletten in Ordnung bringen

Über den Zustand öffentlicher Toiletten wird in Frankfurt seit Jahren gestritten. Mit einem Beschluss will die Stadt die Probleme nun angehen: Mehr und gepflegtere WCs sollen her, vor allem für Frauen und Menschen mit Behinderungen.

"Der Zustand der öffentlichen Toiletten in der Stadt Frankfurt ist beschämend und der fünftgrößten Stadt Deutschlands nicht würdig", hatte Baudezernentin Sylvia Weber (SPD) Anfang März gesagt, als die Stadtverordneten über einen neuen Anlauf zur Verbesserung der Klo-Situation in der Stadt entscheiden sollten.

Knapp 100 öffentliche Toiletten gibt es nach Angaben der Stadt in Frankfurt, sofern die Anlagen von Deutscher Bahn, städtischer Verkehrsgesellschaft VGF und den Entsorgungsbetrieben FES hinzugezählt werden.

Städte- und Gästeführer: "Viel zu wenige Toiletten"

Das reicht lange nicht, wie Bettina Buggle vom Verein der Frankfurter Städte- und Gästeführer befindet. "In Frankfurt gibt es definitiv viel zu wenige Toiletten. Und die wenigen, die es gibt, sind nicht gut ausgeschildert", wird sie in einer Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Frankfurt zitiert.

"Alleine der Weg vom Dom zum Paulsplatz, an dem es eine der wenigen Toilettenanlagen in der Innenstadt gibt, ist für ältere Menschen schon weit."

Bildergalerie Bildergalerie Hui und pfui: Öffentliche Toiletten an Paulsplatz und Hauptwache Bild lädt... 1/6 Nein, diese vier Urinale stehen nicht in einer Toilette eines Frankfurter Hotels. Sie gehören zum Herren-WC der öffentlichen Toilette am Paulsplatz. Mitarbeiter kümmern sich während der Öffnungszeiten um die Sauberkeit. Bild © hessenschau.de/Christian Albrecht Ende der Bildergalerie

26 neue Toiletten-Standorte sofort

Nun soll auch eine öffentliche Toilette in der Altstadt installiert werden: in der Bendergasse zwischen Dom und Römerberg. So schnell es geht.

Es ist einer von 26 neuen Toiletten-Standorten, die die Stadt als Sofortmaßnahmen beschreibt – in einem Konzept für öffentliche Toiletten, das die Stadtverordneten Anfang März mehrheitlich beschlossen haben.

Hier in der Bendergasse zwischen Kaiserdom und Schirn Kunsthalle entstehen in der Altstadt neue öffentliche Toiletten. Bild © hessenschau.de/Christian Albrecht

26 neue Anlagen und 5 Sanierungen für rund 18 Millionen Euro

Weitere neue Toilettenanlagen soll es als Sofortmaßnahmen unter anderem hier geben: Museumsufer/Holbeinsteg, Schaumainkai/Untermainbrücke, Willy-Brandt-Platz, Bahnhofsviertel, Friedberger Platz, Niddaufer und im Hafenpark. Auf rund 9,2 Millionen Euro beziffert die Stadt die Kosten für die 26 neuen Anlagen.

Saniert werden sollen die öffentlichen Toiletten an Hauptwache, Alter Oper, im Südbahnhof, am Schweizer Platz und in der Leipziger Straße. Hierfür werden zusätzlich knapp 8,7 Millionen Euro veranschlagt. Macht insgesamt etwa 18 Millionen Euro.

Zudem prüft die Stadt das Programm "Nette Toilette", das beispielsweise in Gießen angeboten wird: Dort ist die Toiletten-Benutzung für alle in Restaurants, Cafés und öffentlichen Einrichtungen kostenfrei.

Die Kommune zahlt den Teilnehmenden einen finanziellen Ausgleich für höheren Reinigungsaufwand. In Frankfurt rechnet man bei zunächst 15 möglichen Vertragspartnern mit Kosten von rund 120.000 Euro pro Jahr.

Mehr Sauberkeit durch Toilettengebühren?

Fehlende Toiletten ist das eine, mangelnde Sauberkeit und Beschädigungen das andere: Seit Jahren werden unhaltbare hygienische Zustände und Vandalismus in Frankfurts öffentlichen Toiletten beklagt.

Laut Stadt werden die drei großen Toilettenanlagen Konstablerwache, Hauptwache und Paulsplatz täglich von 600 bis 1.200 Menschen benutzt. Dort seien während der gesamten Öffnungszeit Reinigungskräfte im Dauereinsatz.

Um die Sauberkeit zu erhöhen, denkt die Stadt über generelle Nutzungsgebühren nach. "Die Erfahrungen mit Entgeltpflicht zeigen, dass dies großen Einfluss auf die Verringerung von Vandalismus in den Toilettenanlagen hat", heißt es im beschlossenen Toilettenkonzept der Stadt. Am Paulsplatz beispielsweise kostet die Toilettennutzung 50 Cent.

Öffentliche Toilette am Frankfurter Paulsplatz: 50 Cent kostet die Klo-Nutzung. Bild © hessenschau.de/Christian Albrecht

Barrierefreiheit und mehr Frauen-Toiletten

Nachholbedarf hat die Stadt auch beim öffentlichen Toilettenangebot für Menschen mit Behinderungen, für Frauen und Familien mit Kindern festgestellt.

"Vor allem ältere, kranke und behinderte Menschen oder auch Familien mit kleinen Kindern leiden darunter, dass es in Frankfurt zu wenig Toiletten gibt", hatte die Frankfurter Behindertenarbeitsgemeinschaft in einer Stellungnahme geschrieben. "Menschen mit Rollator oder Rollstuhl brauchen genauso dringend eine barrierefreie öffentliche Toilette wie Besucher, Messegäste oder Touristen."

Die Stadt will nun den Ausbau behindertengerechter und geschlechtsneutraler Klos ("Einzel-Unisex-Toiletten") stärken sowie festschreiben, dass auf eine Männertoilette in Zukunft drei Frauentoiletten kommen.

Weitere Informationen Handy-Apps: öffentliche Toiletten finden FES ToilettenFinder zeigt öffentliche Toiletten in Frankfurt: für iPhone / für Android

/ für tuluu zeigt öffentliche Toiletten und zugängliche kostenpflichtige Klos in der Gastronomie (1€ als Gutschein): für iPhone / für Android Ende der weiteren Informationen

Und in anderen hessischen Städten?

In anderen größeren hessischen Städten ist der Zugang zu öffentlichen Toiletten unterschiedlich: