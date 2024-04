Landessynode in Hofgeismar

Der Mitgliederschwund in den Kirchen wirkt sich auf die Finanzen aus. Deshalb hat die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck nun beschlossen, ihren Gebäudestand massiv zu reduzieren.

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) will aus Kostengründen mindestens 30 Prozent ihrer kirchlichen Gebäude aufgeben. Außerdem soll bei den landeskirchlichen Bauerhaltungsmitteln gekürzt werden: Nur noch 30 Prozent des aktuellen Bestandes könnten künftig noch mit den Mitteln rechnen. Das hat die Landessynode am Donnerstagabend beschlossen.

Welche Gebäude dies betreffen wird, soll von den 14 Kirchenkreisen in einem nächsten Schritt geklärt werden. Bis zum 1. Januar 2026 haben sie Zeit, Gebäudepläne zu erstellen, die angeben, welche Gebäude erhalten, umgenutzt oder aufgegeben werden sollen.

Weniger Mitglieder - weniger Kirchensteuern

Wegen sinkender Mitgliedszahlen könne die Landeskirche künftig weniger Gebäude aus Kirchensteuermitteln mitfinanzieren, hieß es.

Aktuell befinden sich nach Angaben der kurhessischen Kirche 2.977 Gebäude in ihrem Eigentum. Darunter sind 1.079 Kirchen, 507 Pfarrhäuser, 104 Kitas, 475 Gemeindehäuser sowie 812 sonstige Gebäude. Für alle Gebäude ist laut Beschluss über alternative Nutzungs- und Finanzierungskonzepte nachzudenken.

Bischöfin: "Glaube geht nicht unter"

"Dieser Glaube geht nicht unter, wenn er sich von Gebäuden trennt", sagte Bischöfin Beate Hofmann zu der Entscheidung. Die Kirchenleitung ermutigte die Gemeinden, ihre Zukunft stärker beispielsweise mit Kommunen, anderen Religionsgemeinschaften, Diakonie oder Caritas zu gestalten.

Erste Schritte ist die kurhessische Kirche bereits gegangen: Seit 2014 wurde der Bestand bereits um 140 Gebäude reduziert. Zu den veräußerten Gebäuden gehören 65 Pfarrhäuser, 33 Gemeindehäuser, sechs Kindergarten-Gebäude, fünf Kirchen und 36 sonstige Gebäude.

Synode tagt noch bis zum Wochenende

Die Landessynode tagt bis Samstag, 27. April, in der Evangelischen Tagungsstätte in Hofgeismar. Beraten wird beraten unter anderem über Förderung und Finanzierung von Klimaschutz in der EKKW sowie die Ergebnisse der Forum-Studie zu sexualisierter Gewalt und notwendige Konsequenzen daraus.

Auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hält aktuell ihre Synode ab. Am Freitag beschloss die Kirche eine "Resolution für Demokratie", die sich gegen Diskriminierung und völkischen Nationalismus richtet.