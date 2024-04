Die Frühjahrstagungen der Synoden der hessischen Landeskirchen sind am Samstag zu Ende gegangen. Einen Tagesordnungspunkt: Die sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Vor drei Monaten ist dazu eine Studie herausgekommen. Jetzt haben die Kirchenparlamente vorgestellt, was seitdem passiert ist.