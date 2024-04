Evangelische Christen in Hessen haben am Donnerstag ihre Synoden begonnen.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) berät in Frankfurt, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) in Hofgeismar. Der Auftakt in Frankfurt war geprägt vom Umgang der EKHN mit sexualisierter Gewalt. Beim Eröffnungsgottesdienst am Donnerstagmorgen kamen auch Betroffene zu Wort. Weitere Themen der EKHN-Synode sind Schutz der Demokratie, die Kriege in der Ukraine und in Nahost, Migration und Klimaschutz. Die EKKW berät unter anderem über das kirchliche Personal.