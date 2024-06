Bis zu 100 Klimaaktivisten haben stundenlang einen Kreisverkehr in Witzenhausen (Werra-Meißner) besetzt.

Die Polizei löste die Versammlung am Samstag schließlich auf und nahm 20 Aktivisten vorübergehend in Gewahrsam, wie sie am Sonntag mitteilte. In der Spitze hatten sich demnach etwa 80 bis 100 Menschen auf dem Kreisel der B80 und B451 unter dem Motto "Weg von Fossil hin zu gerecht" versammelt. Den Angaben zufolge laufen nun 45 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz.