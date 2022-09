Der Limburger Bischof Bätzing hat die Menschen in Deutschland aufgerufen, zu einem anderen Lebensstil zu finden.

"Der kommende Herbst und Winter wird da aufgrund der Energiekrise ein realistisches Übungsfeld werden", sagte Bätzing am Dienstag im Eröffnungsgottesdienst der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda. Wer denke, man werde schon irgendwie ohne große Einschnitte im eigenen Wohlstand über die Runden kommen, der irre. Zu lange sei die Begrenztheit der Erde ignoriert worden: "Wenn wir so weiter- machen, werden wir keine Zukunft haben."