In Hessen leben so viele Menschen wie noch nie. Das liegt vor allem am Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Insgesamt dürfte die Zahl aber zu hoch liegen.

Die hessische Bevölkerungszahl ist nach vorläufigen Daten kräftig gestiegen. Zum Stichtag 30. Juni lebten etwa 6,37 Millionen Menschen in dem Bundesland. Das waren rund 76.300 mehr als noch zum Jahresende 2021, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Steigerung beträgt damit rund 1,2 Prozent.

Ausschlaggebend für die aktuelle Entwicklung sei der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs. Ende 2021 hatte die hessische Bevölkerungszahl noch bei knapp unter 6,3 Millionen gelegen - das war damals ein Höchstwert.

Hessen bundesweit auf Platz 2

Auch bundesweit ist die Bevölkerungszahl gestiegen, um rund ein Prozent im Vergleich zum Ende vergangenen Jahres. Erstmals lebten Mitte Juni nach den vorläufigen Daten mehr als 84 Millionen Menschen in Deutschland. Im ersten Halbjahr wanderten unter dem Strich rund 750.000 Ukrainerinnen und Ukrainern zu.

Hessen liegt beim Bevölkerungszuwachs im bundesweiten Vergleich auf Platz 2, gemeinsam mit Bayern. Nur in Berlin sind prozentual gesehen mehr Menschen hinzugekommen (plus 1,3 Prozent). Die geringsten Zuwächse gab es laut Statistischem Bundesamt in Bremen (plus 0,5 Prozent) und Thüringen (plus 0,6 Prozent).

Berechnungsbasis Zensus 2011

Laut Bundesamt wurden die Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2011 gerechnet. Sobald Ende 2023 die Ergebnisse des Zensus 2022 mit Stichtag 15. Mai veröffentlicht werden, soll das die neue Berechnungsbasis sein. Dadurch könnten die Einwohnerzahlen womöglich nach unten korrigiert werden. Die Zunahme der Bevölkerung im ersten Halbjahr 2022 werde allerdings davon nicht beeinflusst, hieß es.

