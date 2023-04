Umfangreiche Studie zu sexueller Gewalt Mainzer Bischof: Schilderungen von Missbrauch "zutiefst erschreckend"

Der Mainzer Bischof Kohlgraf hat sich entsetzt über die in einer Studie bekannt gewordenen Fälle von sexueller Gewalt in dem Bistum gezeigt. Er spricht von einem Systemversagen. Hart ins Gericht geht er mit seinem Vorgänger. Das Bistum liegt zu etwa zwei Dritteln in Hessen.