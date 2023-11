Neue Einrichtung in Frankfurt gegen Wohnungslosigkeit

Die Stadt hat zur vorübergehenden Unterbringung eine neue Wohnanlage im Süden gebaut und eröffnet.

Den Angaben der Stadt Frankfurt zufolge werden die Wohnungen an Menschen vermittelt, die bislang obdachlos waren oder in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht wurden. Gemeinsam mit der Caritas sollen die Bewohner von der neuen Einrichtung aus weiter in feste Wohnverhältnisse vermittelt werden. Der Neubau im Süden der Stadt bietet Platz für 120 Menschen.