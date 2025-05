Rhein würdigt verstorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer

Ministerpräsident Rhein (CDU) hat die mit 103 Jahren verstorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer als "Stimme der Erinnerung und Mahnung an die Verbrechen der Shoa" gewürdigt.

"Vor allem war sie aber die Stimme für ein menschliches Miteinander. Ihre Stimme wird fehlen, aber sie wird uns noch lange begleiten", so Rhein.

Friedländer war am Freitag gestorben . Die jüdische Berlinerin war in der NS-Zeit ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie in die USA, kam aber im hohen Alter zurück in ihre Heimat. Seither setzte sie sich unermüdlich für Versöhnung und gegen das Vergessen ein.