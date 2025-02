Spendensumme sinkt in Hessen

Privatpersonen haben in Hessen 2024 weniger für Bedürftige und Katastrophenopfer sowie regionale, nationale und internationale Projekte gespendet als im Vorjahr.

Veröffentlicht am 20.02.25 um 13:26 Uhr

Die Spendeneinnahmen sanken um 16 Prozent auf 413 Mio Euro, wie der Deutsche Spendenrat am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Zahl der Spender in Hessen verharrte bei 1,1 Millionen.