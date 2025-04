Der Tod von Papst Franzikus löst in Hessen Trauer aus. Der Limburger Bischof Georg Bätzing nannte ihn einen "mutigen Erneuerer" und einen "großen Papst".

Papst Franziskus ist tot. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken starb am Morgen des Ostermontags im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenentzündung, wie der Vatikan mitteilte. Noch am Ostersonntag hatte sich der Papst der Öffentlichkeit auf dem Petersplatz gezeigt und den Segen "Urbi et Orbi" erteilt.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Limburg, Georg Bätzing, hat den verstorbenen Franziskus als "großen Papst" gewürdigt. Er sei ein mutiger Erneuerer gewesen, teilte Bätzing mit.

"In tiefer Trauer verbeugen wir uns vor einem Papst, dem es ein Anliegen war, unter den Menschen zu sein und an die Ränder der Gesellschaft zu gehen", hieß es in einer Mitteilung am Ostermontag.

"Starke Akzente gesetzt"

Papst Franziskus habe in der Kirche starke Akzente gesetzt und neue Wege des Miteinanders eröffnet. "Der von ihm angestoßene Weg einer synodalen Kirche ist und bleibt mit den beiden Generalversammlungen der Weltsynode 2023 und 2024 unumkehrbar."

Franziskus habe als Brückenbauer Menschen zusammengeführt. "Voll Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Papst Franziskus, dem Menschenfreund und Menschenfischer."

Boris Rhein: Papst war unbequemer Mahner

Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bezeichnete den verstorbenen Franziskus als einen Menschenfischer. "Er liebte den Kontakt mit den Menschen und suchte Orte auf, die andere mieden, wie etwa die Armenviertel. Für viele war er ein Hoffnungsträger", sagte Rhein, der den Papst bei einer Privataudienz im März 2023 im Vatikan getroffen hatte.

Boris Rhein traf bei einer Romreise im März 2023 das Kirchenoberhaupt. Bild © Hessische Landesregierung

Beim Umgang von Missbrauch an Minderjährigen durch Kirchenvertreter habe sich Papst Franziskus deutlich positioniert, indem er das Strafrecht der Kirche verschärft und die Prävention ausgebaut habe.

Sein weltweiter Einsatz für den Frieden, für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz sowie für eine Erneuerung der Kirche von innen heraus werde nachhallen, so Rhein. "Papst Franziskus wird als unbequemer Mahner und glaubwürdiger Seelsorger fehlen."

Kirchenoberhaupt seit längerer Zeit angeschlagen

Papst Franziskus war seit längerer Zeit angeschlagen : Im Frühjahr 2023 wurde er schon einmal wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt. Einige Wochen später wurde er unter Vollnarkose am offenen Bauch operiert.