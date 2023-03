Turnier in Frankfurt

Mit einem ganztägigen Fußballturnier in Frankfurt wollen Freizeitfußballer aus dem Rhein-Main-Gebiet an diesem Samstag Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei sammeln.

Für das Turnier haben sich 20 Vereine angemeldet, wie Organisator Bilal Can von der der Kommunalen Ausländervertretung Frankfurt sagte. Auch der türkische Generalkonsul Erdem Tuncer werde als Gast erwartet.

Neben Geld werden auch Sachspenden für Menschen in der Erdbebenregion gesammelt. Insbesondere die Versteigerung signierter Trikots der Fußballer Emre Can von Borussia Dortmund und Besiktas-Spieler Cenk Tosun sollen Einnahmen bringen. Beide Sportler haben symbolisch die Schirmherrschaft übernommen, werden aber nicht anwesend sein. Im Rhein-Main-Gebiet haben viele Menschen Angehörige im Erdbebengebiet.