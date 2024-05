142 Erdbeben wurden 2023 in Hessen registriert. Ein Beben in Pfungstadt mit der Stärke 3,1 hatten im September viele Menschen wahrgenommen. Besonders häufig bebte die Erde auch östlich von Bad Schwalbach.

Der Hessische Erdbebendienst (HED) beim Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) stellte am Donnerstag seinen Bericht für das vergangene Jahr vor. Demnach wurden landesweit 142 Erdbeben registriert. Nicht mitgezählt wurden dabei mehrere hundert weitere Beben wie beispielsweise Steinbruchsprengungen.

Das Erdbeben bei Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) am 10. September 2023 etwa nahmen viele Menschen in der Region wahr, so das HLNUG: Das Beben schaffte es auf eine Lokalmagnitude von 3,1. Es richtete nach Angaben des HED aber keine größeren Schäden an.

Mehrere mäßig starke Erdbeben pro Jahr

Besonders häufig bebte die Erde wie schon in den vergangenen Jahren in der Region östlich von Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus): Insgesamt verzeichnete der HED dort 71 Erdbeben mit einer Maximalmagnitude von 2,2. Auch im Oberrheingraben, im Mittelrheintal, im Odenwald und im Hintertaunus wurden demnach Erdbeben registriert.

Statistisch gesehen treten laut HLNUG in Hessen mehrere mäßig starke Erdbeben pro Jahr auf, die vor Ort spürbar sind. Ein- bis zweimal pro Jahr schaffen sie es demnach im Schnitt auf eine Magnitude von 3,0 bis 3,9.

Ungefähr einmal in zehn Jahren rechne die Behörde mit einem mittelstarken Erdbeben, das beispielsweise Gebäude beschädigen kann. Sehr viel häufiger gebe es jedoch schwache Beben, die zwar spürbar sind, aber keine Schäden anrichten.