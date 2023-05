Fast jeder zweite Hesse (47 Prozent) erlebt der Krankenkasse DAK zufolge im Job regelmäßig Personalmangel und leidet deshalb unter deutlichen gesundheitlichen Folgen.

Zu diesem Ergebnis kommt der am Montag veröffentlichte Report "Gesundheitsrisiko Personalmangel" von der DAK Hessen und dem Forsa-Institut. "Der Trend hin zu ständigem Personalmangel ist besorgniserregend, denn diese Dauerbelastung kann auf Kosten der Gesundheit gehen", sagte Britta Dalhoff, Landeschefin der DAK-Gesundheit in Hessen. Der Druck würde wiederum zu mehr Krankheitsfällen führen und die Situation weiter verschärfen.

Mehr als die Hälfte aller von Personalnot Betroffenen sei ständig müde oder erschöpft. Ein Drittel hat Schlafstörungen oder Rückenschmerzen und etwa jede fünfte betroffene Person leidet der Studie zufolge unter Kopfschmerzen.

Am dramatischsten sei die Lage in Berufen mit großer Personalnot, wie etwa in der Altenpflege. Hier gebe es die meisten Fehltage, während Beschäftigte gleichzeitig besonders oft krank zur Arbeit gehen würden.