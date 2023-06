Wanderausstellung zu Hebammen in Löhnberg

"Hebammen in Hessen - gestern und heute" - so heißt eine Wanderausstellung in Löhnberg (Limburg-Weilburg), organisiert von den Bezirkslandfrauen Weilburg.

Seit Mittwoch dreht sich im Mehrgenerationenhaus alles darum, wie sich der Beruf gewandelt hat. Um 1900 hatte noch jedes Dorf eine eigene Hebamme. Heute gibt es im Kreis nur noch 32.