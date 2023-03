Zerstörte Synagogen im Rhein-Main-Gebiet werden in den kommenden Jahren digital rekonstruiert.

Zunächst würden vier Synagogen in Frankfurt, zwei in Darmstadt und zwei in Mainz virtuell wieder hergestellt. Vier ältere Rekonstruktionen in Frankfurt und eine in Darmstadt würden verbessert, sagte der Leiter des Forschungsbereichs Digitale Rekonstruktion an der Technischen Universität (TU) Darmstadt, Marc Grellert. Im Rhein-Main-Gebiet existierten nach Angaben der TU 1933 mehr als 260 Synagogen.