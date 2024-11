Vom 31. Oktober bis zum 17. November findet in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden das neunte Tanzfestival Rhein-Main statt.

Nach Angaben der Organisatoren werden insgesamt 25 Stücke internationaler, nationaler und regionaler Choreographinnen und Choreographen gezeigt - darunter auch fünf Uraufführungen.

Eröffnet wird das Festival am 31. Oktober im Staatstheater Darmstadt mit dem Stück "Témoin" von Saïdo Lehlouh. Das Motto des diesjährigen Festivals lautet "In the Blink of an Eye".