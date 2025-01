Der Laden dieser Frau ist eine Hommage an den "King of Rock 'n' Roll"

Am 8. Januar feiern Fans den 90. Geburtstag des King of Rock ’n’ Roll – auch in Bad Nauheim. Hier lebte Elvis Presley während seiner Armeezeit in Deutschland. Die Stadt hat einen Elvis-Presley-Platz, eine Elvis-Statue und Elvis-Ampeln, aber eines fehlte bislang.

Die Musikliebhaberin Ina Simone Mautz vermisste in Bad Nauheim (Wetterau) einen Plattenladen, in dem Elvis-Fans Originalplatten und Devotionalien ihres Idols finden. Deshalb hat die 43-Jährige kurzerhand einen eröffnet: Villa Hansa Schallplatten.

Die liebevoll gestalteten Räume finden sich im Souterrain einer alten Villa in direkter Nachbarschaft zur Goethestraße 14, wo Elvis als Soldat ab Februar 1959 für ein gutes Jahr gewohnt hat.

Am Boden ein Elvis-Teppich, im Regal Devotionalien

Wer rein will, muss klingeln und bekommt von Ina Simone Mautz persönlich die Tür geöffnet. Der Weg führt über einen Elvis-Teppich, vorbei an Papp-Aufstellern und Fotos des "King of Rock 'n' Roll" in den Ladenraum. Original-Platten und Singles stehen in Schubern und in einem großen Regal, außerdem Elvis-Bücher, Tassen, Statuen und vieles mehr.

Die Leute wollten Elvis nicht nur auf dem Plattenteller haben, sondern auch an der Wand oder auf dem Tisch, hat Ina Simone Mautz beobachtet.

Internet-Schnäppchen und Flohmarkt-Funde

Deshalb gibt es bei ihr noch viele andere Dinge, die sie unter anderem im Internet oder auf Flohmärkten aufstöbert. Zum Beispiel ein Elvis-Monopoly, Matchbox-Autos wie aus Elvis' Fuhrpark und ihr Lieblingsstück: ein Popup-Buch, das auf jeder Seite einen Raum von Elvis' Anwesen Graceland in Papp-3D zeigt.

Das Dschungel-Ambiente soll an den Jungle-Room in Elvis' Anwesen in Memphis erinnern. Bild © Juliane Orth/hr

Ein bisschen Graceland findet sich auch im Laden: Die bunte Tapete mit Dschungel-Pflanzen und Papageien soll an den Jungle-Room des Anwesens in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee erinnern.

Bad Nauheim auf dem Plattencover

Das Cover von "A big hunk o' love" zeigt Elvis als Soldat in Bad Nauheim. Bild © Juliane Orth/hr

Die Tapete schmückt einen kleinen Nebenraum, in dem ein Plattenspieler und ein gemütlicher roter Sessel dazu einladen, in eine der Platten reinzuhören. Besonders beliebt ist die Single von "Big Hunk O'Love" von 1959. Das Cover zeigt Elvis vor dem Burgtor in Bad Nauheim.

Aber diese und andere Originale aufzustöbern, ist eine Menge Arbeit. Viele Platten und andere Liebhaberstücke stammen aus Sammlungsauflösungen. Erben suchten oft nach einer Möglichkeit, die Sachen in gute Hände zu übergeben. "Da komme ich dann ins Spiel", sagt Ina Simone Mautz.

Geheimtipp Hofflohmärkte

Außerdem schaut sie gerne bei Hofflohmärkten vorbei, wo viele Leute Platten anbieten, denen ein normaler Flohmarkt zu viel Aufwand wäre. Hier finde sie viele gut erhaltene Platten zu günstigen Preisen. Ihr geht es auch darum, "diesen Platten, die nicht mehr gehört werden, ein neues Zuhause zu vermitteln".

Deshalb gibt es bei Villa Hansa Schallplatten nicht ausschließlich mit Musik von Elvis Presley, sondern auch eine Auswahl an Independent-Platten, die Ina Simone Mautz besonders am Herzen liegen - und von Queen.

"Fan des Fan-Seins"

Denn eigentlich ist Ina Simone Mautz Fan der britischen Band Queen. Der Höhepunkt für sie war, für die Musikzeitschrift Rolling Stone die Titelgeschichte zu 50 Jahre Queen zu schreiben und dafür Brian May, den Gitarristen, zu interviewen. "Da ist ein Jugendtraum wahr geworden."

Ihre Begeisterung für die Band Queen hat Ina Simone Mautz geprägt: Sie sei "Fan des Fan-Seins" und auch deswegen habe sie einen Ort für Elvis-Fans schaffen wollen.

Öffnungstage als Event

Wenn auch einen, der sich rar macht. Denn Villa Hansa Schallplatten hat nur an einem Samstag pro Monat geöffnet. Das habe dann Event-Charakter, sagt die Inhaberin. Es gehe schon damit los, dass sich die Kundschaft begrüße, es herrsche eine familiäre Atmosphäre.

Viele Elvis-Devotionalien findet Mautz auf Flohmärkten und im Internet. Bild © Juliane Orth/hr

Es kämen junge und alte Elvis-Fans in ihrem Laden ins Gespräch und berichteten sich gegenseitig ihre Erlebnisse mit dem King, schwärmt Ina Simone Mautz.

Wie der ältere Herr, der davon erzählte, dass er als Junge Elvis bei seiner Ankunft in Friedberg am 1. Oktober 1958 quasi in Empfang genommen habe. Er sei mit seinen Freunden am richtigen Gleis gewesen, während die ganzen Mädchen am falschen Gleis gestanden hätten.

Elvis verbindet Generationen

Oder eine 21-jährige Besucherin, die zufällig zur Zeit des Elvis-Festivals in Bad Nauheim war und von der Atmosphäre so fasziniert gewesen sei, dass sie Elvis-Fan wurde.

Genau das ist es, was Ina Simone Mautz so gut gefällt und weshalb sie sich auf jeden Öffnungstag ihres Ladens freut: Die Generationen übergreifende Faszination, die Elvis ausmache: "Das Verbindende, das das Fan-Sein schafft – wie nichts anderes".