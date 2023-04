Audio starten

Gewehr im Schrank (Rifle in the closet) heißt eine Rauminstallation von Cemile Sahin im Nassauischen Kunstverein Wiesbaden. Die in Wiesbaden geborene Künstlerin setzt sich darin mit der Ästhetik der Militarisierung westlicher Gesellschaften auseinander. Im Mittelpunkt steht die Schweiz, "weil es das Land in Europa ist, das pro Kopf die meisten Waffen hortet", sagt Sahin.