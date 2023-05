Francis Fulton-Smith übernimmt bei den Bad Hersfelder Festspielen die Hauptrolle im Stück "Der Club der toten Dichter".

Das teilte die Festspielleitung am Dienstag mit. Premiere des Stücks ist am 21. Juli. Fulton-Smith sei ein "Vollblut-Schauspieler, der sich mit Herz und vollem Körpereinsatz in seine Rollen stürzt", sagte Intendant Joern Hinkel über den britisch-deutschen Darsteller. Außerdem sind bei den Festspielen unter anderen Charlotte Schwab und Max Herbrechter ("König Lear") zu sehen.