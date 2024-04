Audio starten

Musik von Johann Sebastian Bach und von ihm inspirierten Komponisten gibt es im Rahmen der Bergsträßer Bachtage, die am 1. Mai in der Michaelskirche in Bensheim eröffnet werden. Insgesamt acht Konzerte sind in verschiedenen Kirchen der Region zu hören, darunter auch mehrere Benefiz-Konzerte.

Ein Highlight ist die Veranstaltung "Bach&Bike" am Pfingstmontag: eine Fahrradtour, bei der Interessierte zusammen von Kirche zu Kirche radeln können, gemeinsam für kurze Konzerte Pause machen und am Ende zusammen grillen. Das ganze Programm gibt es hier.