Benjamin Haggerty alias Macklemore hat 2024 zwei Songs veröffentlicht, die sich mit dem Gaza-Konflikt beschäftigen und in denen er sich auf die Seite der Palästinenser stellt: Hind’s Hall und Hind’s Hall 2, für den er mit einem palästinensischen Künstler zusammenarbeitete.

Kritisiert wird er vor allem für seinen aktuellen Titel "Fucked up" und das zugehörige Musikvideo. Er zeigt darin Bilder des verheerenden Waldbrandes 2024 in Kalifornien und die Gesichter der jüdischen Unternehmerfamilie Resnick. Die Textzeile lautet: The worlds on fire / we don't own the water y'all / the Resnicks do.



Der Vorwurf: Haggerty mache sich hier die antisemitische Verschwörungserzählung zu eigen, Juden kontrolllierten das Wasser in Kalifornien.



An einer anderen Stelle im Titel heißt es: "Why the f*ck you think / why you can't afford the rent in your building / Why you can't afford groceries, in debt, in your feelings". Im Video werden Inflationsszenen mit der Israelischen Flagge gezeigt. Der Vorwurf: Das symbolisiere das Bild vom "reichen Juden", der hinter wirtschaftlichem Leid stecke.

Eine weitere Szene im Video zeigt das bekannte Bild eines jüdischen Jungen im Warschauer Ghetto neben einem aktuellen Bild eines Jungen aus dem Gaza-Streifen. Die Bildsprache ziehe Parallelen zwischen den Geschehnissen im Westjordanland und der Shoa, der millionenfachen Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus. Das verharmlose die Shoa und däminisiere Jüdinnen und Juden weltweit.

Szene aus dem Musikvideo zu F*cked up: Ein Junge aus dem Warschauer Ghetto, ein Kind im Gazastreifen Bild © Screenshot Instagram

Erinnert wird in diesem Zusammenhang außerdem an einen Auftritt Macklemores 2014, wo er sich mit einem stereotypen Kostüm (Hakennase, Bart, Schläfenlocken) als Karrikatur eines Juden zeigte. Er behauptete später, nichts von der antisemitischen Bedeutung gewusst zu haben.

Quelle: Zentralrat der Juden auf Instagram.