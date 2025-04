Hautkrebs in Hessen besonders häufig und Kritik an Frankfurt-Show von Macklemore

Externer Inhalt

Wo wir gerade bei Dänemark sind: Im aktuellen Camping-Check ist mein Kollege Friso Richter mit seinem Wohnmobil in Dänemark unterwegs. Sollte er in den kommenden Folgen nur noch mit Fahrrad zu sehen sein, wissen Sie warum.

Unsere heutige Momentaufnahme kommt aber nicht aus Dänemark, sondern aus Frankfurt. Zu sehen sind darauf die Dreikönigskirche und der Mond. Besonders die Lichtstimmung finde ich sehr schön.

Die Dreikönigskirche in Frankfurt am Main. Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzer Siegfried Lutsch aus Lahnau geschickt. Bild © Siegfried Lutsch

Hessen haben besonders häufig Hautkrebs

Normalerweise freuen wir uns, wenn Hessen im bundesweiten Vergleich bei irgendetwas den ersten Platz belegt, aber nicht in diesem Fall: Der besonders gefährliche schwarze Hautkrebs wird in Hessen und Rheinland-Pfalz bundesweit am häufigsten diagnostiziert. Das zeigt eine Auswertung des aktuellen Arztreports der Krankenkasse Barmer.

Im Jahr 2023 wurde bei 549 von 100.000 Hessen die Diagnose "Bösartiges Melanom der Haut" dokumentiert. Im Bundesdurchschnitt lag die Diagnoserate im gleichen Jahr übrigens rund zehn Prozent niedriger: bei nur 495 Fällen pro 100.000.

Da gebräunte Haut lange als gesund galt, haben vor allem die Jahrgänge ab 1950 ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Bei späteren Jahrgängen sinkt das Risiko zwar, aber auch für sie gilt: Je früher Hautkrebs erkannt wird, desto besser. Das regelmäßige Hautkrebsscreening ist für alle gesetzlich Versicherten ab 35 Jahren kostenlos.

Und für alle Sonnenanbeter hat Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland, noch eine schlechte Nachricht: "Gesunde Bräune gibt es nicht", sagt sie. "Wer Sonnencreme aufträgt und sich dann in die Sonne legt, wiegt sich oft in falscher Sicherheit, denn keine Sonnencreme schützt zu 100 Prozent vor UV-Stahlen."

Polizist in Zivil schwer verletzt: 16-Jähriger in U-Haft

Zwei junge Männer haben am 4. April in Darmstadt einen Polizisten in ziviler Kleidung ins Krankenhaus geprügelt. Nach Angaben der Polizei hatten die jungen Männer mit einer Crossmaschine sogenannte "Burnouts" gemacht und dabei Staub und Steine aufgewirbelt.

Als der Beamte die Männer ermahnte, griffen sie ihn an und fügten ihm durch Schläge und Tritte unter anderem am Kopf "massive Verletzungen" zu. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei heute mitteilten, konnte einer der mutmaßlichen Täter festgenommen werden. Es handele sich um einen 16-Jährigen, der im Elsa-Brändström-Weg im Stadtteil Kranichstein aufgegriffen wurde.

Bei der Suche nach dem zweiten Täter setzen die Ermittler weiter auf Zeugenaussagen.

Jüdische Gemeinde fordert Ausladung von Macklemore beim World Club Dome

Seit Tagen ist der Auftritt des US-Rappers Macklemore beim diesjährigen Deichbrand-Festival in Cuxhaven ein großes Thema in Norddeutschland. Nun sorgt der Rapper auch bei uns für Diskussionen, denn er ist einer der Headliner des diesjährigen World Club Dome im Juni in Frankfurt.

Der Zentralrat der Juden sieht in den Songtexten und Videos des Rappers "antisemitische Propaganda" versteckt. Die Jüdische Gemeinde Frankfurt kritisiert deshalb: Man gebe einem Antisemiten eine Bühne. Vorstandsmitglied Marc Grünbaum sagte dem hr, die Gemeinde appelliere an den Veranstalter, die Einladung zu überdenken.