Jahresrückblick 2024 | Oktober bis Dezember (Böse) Überraschungen aus China, auf Hawaii und in Baunatal

Tierische Skandale, menschliche Abgründe und sportliche Highlights: Auch im Endspurt des Jahres 2024 geht es in Hessen noch einmal turbulent zu. Die Monate Oktober bis Dezember im Schnelldurchlauf.

Auch im Jahres-Endspurt hat Hessen noch genügend Kraftreserven für allerlei Kurioses, Erschreckendes und Historisches. So wirklich besinnlich wird es auch rund um Weihnachten nicht. Was war los in diesem Bundesland? Die wichtigsten Ereignisse der Monate Oktober, November und Dezember im Überblick.

OKTOBER 2024

Das hat Hessen bewegt

Feuer in der Feuerwehr: Der Begriff "ausgerechnet" ist in der Berichterstattung zwar eigentlich für das Sport-Ressort reserviert, die Ereignisse im Oktober in Stadtallendorf lassen eine andere Wortwahl aber einfach nicht zu. In der kleinen Stadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf bricht ausgerechnet in der Feuerwehr ein Feuer aus. Schadenshöhe: rund 20 Millionen Euro.

Polizei erschießt Frau: Eine 20-Jährige wird vor der Polizeiwache in Schwalmstadt von Polizisten erschossen. Sie soll vorher eine Waffe gezogen und auf die Beamten gezielt haben. In einer ersten Meldung der Polizei unmittelbar nach dem Vorfall sprechen Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt noch davon, dass die Frau geschossen haben soll. Das kann aber nicht stimmen, die Verstorbene trägt lediglich eine Softairpistole bei sich.

"Ausländer-raus-Parolen" bei Party: Auf der Kerb im Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen (Hochtaunus) werden zum Partyhit "L'Amour toujours" wieder einmal rassistische Parolen gegrölt. Ein Techniker macht den Vorfall mit einem Beitrag bei X öffentlich. Der Staatsschutz nimmt Ermittlungen auf.

Zum Sport

Lange wird Ironman-Weltmeister: Beim Ironman in Frankfurt fällt Patrick Lange nur durch einen Disput mit einem Zuschauer auf, bei der Ironman-WM auf Hawaii schlägt dann die große Stunde des Bad Wildungers. Lange zeigt eine sensationelle Leistung, schwimmt, radelt und rennt allen davon und wird zum insgesamt dritten Mal Weltmeister. Ein historischer Triumph.

Und die Kultur?

Turbulente Buchmesse: Die Frankfurter Buchmesse beginnt mit einem Eklat. Während Martina Hefter für ihr Werk "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wird, verlässt der ebenfalls nominierte Autor Clemens Meyer aufgebracht die Zeremonie. Der Grund: Er hätte gerne gewonnen.

Zum Abschluss bekommt dann die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum für ihre Analysen autokratischer Systeme den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Die Veranstalter ziehen zum Abschluss der Messe angesichts gestiegener Besucherzahlen eine positive Bilanz.

Und sonst so?

Bye bye, Bahnbabo: Sein Spagat, die gereimten Sprüche und die Sonnenbrille machten ihn zum wohl berühmtesten Straßenbahn-Fahrer Deutschlands, jetzt geht er in Rente: Der Bahnbabo, aka Peter Wirth, beendet am 30. Oktober um 13 Uhr seine letzte Fahrt und verabschiedet sich in den Ruhestand. Großer Bahnhof vor dem großen Bahnhof inklusive. Was jetzt folgt? Chillen, grillen, Kiste killen.

NOVEMBER 2024

Das hat Hessen bewegt

Skorpion im Paket: Ein blinder und gleichzeitig hochgiftiger Passagier sorgt für große Aufregung in Mittelhessen. Neben einem Kleid, Schuhen und einer Waage krabbelt am 11. November in Marburg nämlich auch ein Skorpion aus einem Postpaket und sticht eine 25-Jährige in die Hand. Die Frau kommt ins Krankenhaus, ein Nachbar tötet den mutmaßlich aus China importierten Eindringling.

Kleiner Fisch, große Wirkung: Da im Uckersdorfer Steinbruch-See in Herborn mehrere Schwarze Katzenwelse gesichtet werden, muss der komplette See leergepumpt werden. Warum? Der invasive Fisch, der ursprünglich aus Nordamerika stammt und wohl durch die Entleerung eines Aquariums in hessischer Freiheit landete, gilt laut dem Regierungspräsidium Gießen als "äußerst konkurrenzfähig" und bedrohlich für heimische Wassertiere. Einzige Lösung: Der Wels muss weg.

Narkosearzt verurteilt: Mehr als drei Jahre nach dem Tod einer Vierjährigen in einer Zahnarztpraxis in Kronberg (Hochtaunus) wird der verantwortliche Anästhesist zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Arzt Hygienemängel vertuschen wollte und das Kind deshalb nicht ins Krankenhaus brachte. Drei weitere Minderjährige überleben nur knapp.

Zum Sport

Hesse wird Tennis-Weltmeister: Der in Usingen (Hochtaunus) aufgewachsene Tim Pütz gewinnt gemeinsam mit seinem Partner Kevin Krawietz die ATP Finals in Turin und krönt sich damit zum ersten deutschen Doppel-Weltmeister der Geschichte. Das Erstaunliche: Pütz, der in den USA studierte, wollte eigentlich nie Tennis-Profi werden. Nach einer Absage der Frankfurter Goethe-Uni blieb ihm vor vielen Jahren einfach nichts anderes übrig.

Und die Kultur?

Startschuss für das neue Ermittler-Team im Tatort Frankfurt: Im November beginnen die Dreharbeiten für den ersten Fall mit Melika Foroutan und Edin Hasanovic. Ihre Vorgänger haben sich da bereits verabschiedet. Bereits im September läuft der letzte Fall mit dem Team Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) in den Hauptrollen.

Und sonst so?

Handkäse angeblich viertschlechtester Käse der Welt: Der in Hessen erfundene, verehrte und oft verspeiste Handkäse (gerne mit Musik, niemals mit einer Gabel) landet im Ranking des Online-Kulinarikführers "Taste Atlas" auf einem ernüchternden 517. - und damit viertletzten - Platz. Dass stinknormaler Parmesan auf der eins landet, macht es nicht besser und lässt am Fachwissen der insgesamt 30.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zweifeln. Alles Käse!

Kopf hoch, Handkäse! Bild © picture alliance / Frank May

DEZEMBER 2024

Das hat Hessen bewegt

Kampf um Jobs bei VW in Baunatal: Die Krise bei Volkswagen trifft auch das Werk in Baunatal. Knapp 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bangen um ihre Jobs, Gewerkschaft und Betriebsrat schwören die Belegschaft auf einen harten Arbeitskampf ein. Kurz vor Weihnachten folgt dann zumindest eine Teil-Entwarnung. Betriebsbedingte Kündigungen wurden abgewendet. Etwa 1.000 befristet Beschäftigte und Leiharbeiter in Baunatal können vorerst aufatmen. Ihre Verträge werden erst einmal verlängert. Langfristig setzt VW aber auf Stellenabbau.

Frankfurter Arzt ein Serienmörder? Ein aus Frankfurt stammender Arzt, der an der Goethe-Universität studierte und über Tötungsdelikte promovierte, soll in Berlin mindestens acht Menschen getötet haben. Laut einem Bericht des rbb wird gegen Johannes M. zudem in über 40 weiteren Fällen ermittelt. Der 40-Jährige steht im Verdacht, seinen Patienten und Patientinnen einen tödlichen Medikamenten-Mix verabreicht zu haben. VW stellt eine Job-Garantie bis 2030 aus, langfristig sollen aber 35.000 Stellen abgebaut werden.

Zum Sport

Melsungen ist Deutschlands Handball-Hauptstadt: Die MT Melsungen fegt durch die Handball-Bundesliga und kann als Dauer-Tabellenführer sogar vom Titel träumen. Die Nordhessen, bei denen Torhüter Nebojsa Simic beinahe in jedem Spiel Weltklasse-Leistungen mit besten Show-Elementen mixt, ziehen zudem ins Pokal-Final-Four ein. Double-Träume ausdrücklich erlaubt.

Und die Kultur?

War der älteste Christ ein Frankfurter Bub? Die Stadt Frankfurt stellt einen archäologischen "Sensationsfund" vor. Ein 1.800 Jahre altes Amulett aus Silber, in dem sich eine Silberfolie mit Inschrift befindet. Eine CT-Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass es sich dabei um einen christlichen Text handelt. Laut Wissenschaftlern ist das Amulett damit das älteste Zeugnis christlichen Glaubens nördlich der Alpen – und der bisher älteste bekannte Christ quasi ein Frankfurter.

Und sonst so?

Pleiten, Pech und Weißtannen: Auf Hessens Weihnachtsmärkten geht es in der Adventszeit drunter und drüber. In Frankfurt werden Tassen für Glühwein, heißen Apfelwein und Punsch ausgeliefert, die alles in sich aufnehmen können außer Glühwein, heißem Apfelwein und Punsch. In Schlitz (Vogelsberg) muss die größte Adventskerze der Welt einige Tage nackt verbringen, in Kassel gibt es Streit um den Weihnachtsbaum. Emil, der angeblich eine edle Douglasie sein soll, ist in Wahrheit nur eine Weißtanne. Na dann, frohe Weihnachten!