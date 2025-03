Clubszene spürt Corona-Folgen bis heute

Die Clubszene in Hessen steht auch fünf Jahre nach Corona vor Herausforderungen.

Probleme seien vor allem der Personalmangel und der fehlende Nachwuchs, teilte die Initiative "Live in Hessen" am Mittwoch mit. Viele Mitarbeitende, etwa aus dem Bereich Technik oder auch geringfügig Beschäftigte, hätten sich während der Pandemie andere Jobs gesucht. Eine Herausforderung sei zudem, dass viele Clubbetreiber in Hessen schon relativ alt seien. Nachwuchs zu finden, sei oft schwer, so die Initiative.