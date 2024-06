Audio starten

"Skimwing" heißt der riesenhafte, fliegende Wasserdinosaurier im Kinofilm "Avatar". Angelehnt an seinen Look haben Studierende des Bauingenieurwesens an der Hochschule Darmstadt ihr neues Betonkanu konstruiert. Mit Skimwing fahren sie am Wochenende zur 19. Betonkanu-Regatta in Brandenburg an der Havel.