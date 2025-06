Diese Saison wird bei den Bad Hersfelder Festspielen eine Zäsur. Es ist nach acht Jahren die letzte Spielzeit von Intendant und Regisseur Joern Hinkel. Zum Abschied wartet er mit einigen Überraschungen auf.

Mit einem Festakt, Promis auf dem Roten Teppich und der ersten Theater-Premiere werden am Freitag in der altehrwürdigen Stiftsruine die Bad Hersfelder Festspiele eröffnet. Die 74. Auflage des Freiluft-Theaterfesivals, das zu den größten und traditionsreichsten Festspielen im deutschsprachigen Raum gehört, läuft bis zum 18. August. Die Proben laufen seit Anfang Mai.

Das Bühnen-Highlight in der nur 30.000 Einwohner zählenden Festspielstadt zählt alljährlich zu den Leuchttürmen in der deutschen Kultur-Landschaft. Viele Stücke sind bereits ausverkauft, es gibt für alle Produktionen im Verlauf der Festspiele aber noch Karten. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 100.000 Gäste.

Die Festspiele werden traditionell mit einem Festakt (18 Uhr) in der Stiftsruine eröffnet. Festredner ist in diesem Jahr Michael Roth. Der SPD-Mann und frühere Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses ist der ehemalige Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Hersfeld-Rotenburg. Er gilt als langjähriger Fürsprecher der Festspiele. Eröffnet werden die Festspiele am Ende des Festakts von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (SPD). Dann erklingen die Fanfaren.

Nach dem Festakt schließt sich das Schaulaufen von Promis, Stars und Sternchen an, viele sind aus dem Fernsehen bekannt. Sie laufen über den Roten Teppich vor der Stiftsruine und posieren für die Fotografen, Fans und die Zaungäste dahinter. Angekündigt haben sich Schauspieler und Intendant Dieter Hallervorden, die Schauspielerinnen Elisabeth Lanz ("Tierärztin Dr. Mertens", ARD) Nina Petri, Ilja Richter, Fußball-Trainerlegende Dragoslav Stepanovic und viele mehr.

Für Intendant Joern Hinkel ist es seine letzte Spielzeit in Bad Hersfeld. Der Theater-Macher hatte angekündigt, nach dieser Sommersaison seinen Hut zu nehmen. Nach acht Jahren bei dem Theaterfestival sei es an der Zeit, sich eine neue Herausforderung zu suchen. Im August 2024 wurde deswegen Elke Hesse als seine Nachfolgerin vorgestellt. Für die Wienerin ist eine Rückkehr an ihre alte Wirkungssstattäte. Sie leitete die Festspiele bereits von 2006 bis 2009 und wird im nächsten Jahr das 75. Jubiläum gestalten.

Joern Hinkel, Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, steht vor seiner Abschiedssaison und inszeniert eine eigene Shakespeare-Fassung namens "Sommerachtsträume". Bild © osthessen-news.de

Der scheidende Intendant Hinkel will dem Publikum mit einer Neu-Interpretation der Shakespeare-Komödie "Ein Sommernachtstraum" heitere Kost und viel Musik servieren. "Es ist eines der ersten Stücke der Fantasy-Literatur und mit fantastischen Gestalten bevölkert", sagte Hinkel über den Klassiker. Bei der Hersfelder Fassung, den "Sommernachtsträumen ", werden sich auch Figuren aus anderen Shakespeare-Werken wie Romeo und Julia in den nächtlichen Wald auf der Bühne verirren und Überraschungen erleben.

Anna Graenzer übernimmt die Rolle von Puck im Stück "Sommernachtsträume" nach Motiven von William Shakespeare zum Auftakt der Bad Hersfelder Festspiele 2025. Bild © Bad Hersfelder Festspiele/Johannes Schembs

In dem Bühnenstück nach Motiven von William Shakespeare wirken unter anderem TV-Kommissar Erol Sander ("Mordkommission Istanbul", ARD) sowie Anouschka Renzi, Bettina Hauenschild, Christian Nickel, Helena Sigal und Wolfgang Seidenberg mit. Für seine Abschiedssaison hat Hinkel viele Weggefährten verpflichtet, mit denen er zuletzt gut und erfolgreich zusammengearbeitet hat. Gespannt darf man auch auf Christian Nickel sein, der bereits zwei Große Hersfeldpreise für seine Darbietungen gewann.



Für Erol Sander, einen der bekanntesten Akteure im Ensemble, ist es die Möglichkeiten, seine komödiantischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Er spielt den Benedikt - eine Rolle aus Shakespeares "Viel Lärm um Nichts" - und verkörpert einen sehr von sich überzeugten Junggesellen, der sich unter keinen Umständen mit einer Frau einlassen will.

Erol Sander (li.) und Natascha Hirthe spielen im Stück "Sommernachtsträume" nach Motiven von William Shakespeare zum Auftakt der Bad Hersfelder Festspiele 2025. Bild © Bad Hersfelder Festspiele/Johannes Schembs

Nach den Sommernachtsträumen folgt bereits am Samstag (21. Juni, 21 Uhr) die Premiere des Familienstücks "Ronja Räubertochter ", das für Kinder ab fünf Jahren gedacht ist. Der Klassiker der berühmten Kinderbuch-Autorin von Astrid Lindgren bezeichnete Intendant Hinkel als "zauberhafte Geschichte über Freundschaft" und zwei verfeindete Räuberbanden. In der Inszenierung von Oliver Urbanski, der in den Vorjahren bereits mit dem Stück "Das kleine Gespenst" begeisterte, spielt Myriam Akhoundov die Hauptrolle im Cast .

Neu im Programm ist das Stück "Die Räuber " von Friedrich Schiller, Regie führt Gil Mehmert. Das Stück aus der Sturm- und-Drang-Zeit sei wie ein Orkan, sagt Intendant Hinkel. Es handelt von zwei ungleichen Brüdern, die in ihrer Familie um die Vorherrschaft ringen. "Es ist ein Stück, das die Zuschauer begeistert und empört. Es wird geliebt, gebrandschatzt, gemordet und vergewaltigt", weiß Hinkel. Premiere ist am 27. Juni.



Wiederaufgenommen wird das Stück "Wie im Himmel " ab dem 25. Juli aufgrund des großen Erfolges zuletzt in Bad Hersfeld, Regie führt Intendant Hinkel.



Erneut zu sehen ist auch das vom New Yorker Broadway bekannte Musical "A Chorus Line ". Das Stück nach der Regie und Choreographie von Melissa King feiert am 11. Juli Premiere. Dem ein oder anderen dürfte die Geschichte durch den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1985 mit Michael Douglas in der Hauptrolle ein Begriff sein.

Es gibt zwei Komödien. "Der Gott des Gemetzels " der französischen Dramatikerin Yasmina Reza steht zum einen auf dem Programm. Bekannt geworden ist der Stoff auch durch den Film von Roman Polanski aus dem Jahr 2011, in den Hauptrollen unter anderem mit Christoph Waltz, Kate Winslet und Judy Forster. Inszeniert wird die schwarze Komödie in Bad Hersfeld ab dem 28. Juni von Jule Ronstedt.



Ebenfalls von Yasmina Reza ist das Stück "Kunst ", das ab dem 19. Juli in Schloss Eichhof gezeigt wird. In der Komödie, inszeniert von Regisseur Antoine Uitdehaag, geht es um drei Männer, deren langjährige Freundschaft durch ein Kunstwerk auf die Probe gestellt wird.

In dieser Saison wird erstmals das große Orchester auch das Schauspiel begleiten. Musik aus dem Orchestergraben bekommen für gewöhnlich nur die Musicals. Die Musik wurde von Jörg Gollasch extra komponiert. Orchester-Leiter Christoph Wohlleben dirigiert.



Und auch beim zweiten Schauspiel, dem Schiller-Drama "Die Räuber", wird es musikalisch. Denn das Stück wird begleitet von Songs der Punkrock-Band "Die Toten Hosen". Und auch bei "Wie im Himmel" geht es musikalisch zu, ein mehr als 40 Personen starker Chor tritt auf.