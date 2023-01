Seit 16 Jahren hofft die Hochschule für Gestaltung (HfG) in Offenbach auf einen eigenen Campus. Jetzt sind die ersten Entwürfe für einen Neubau der Kunsthochschule vorgestellt worden. Entstehen soll eine kleine Stadt rund um einen grünen Campus.

Die Klage über Raumnot an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Offenbach gehört zur Kunsthochschule wie der traditionelle Rundgang, bei dem die Studierenden ihre Arbeiten vorstellen. Immer wieder wurde in den letzten Jahrzehnten das Areal am Mainufer um neue Gebäude erweitert, es wurde angebaut und hinzugemietet.

Ein Neubau ist deshalb schon seit 2007 im Gespräch. Nun ist die Hochschule ihrem erklärten Ziel eines ganz neuen Campus am Hafen Offenbach wieder ein Stück näher gekommen. Am Freitag wurden die Sieger eines Architektenwettbewerbs vorgestellt. Der erste Platz geht an das Architekturbüro Xaveer de Geyter Architects aus Brüssel gemeinsam mit den Landschaftsarchitekten Topotek 1 Architektur GmbH aus Zürich/Berlin.

1. Platz: Der Entwurf des Architekturbüros Xaveer de Geyter Architects aus Brüssel gemeinsam mit den Landschaftsarchitekten Topotek 1 Architektur GmbH aus Zürich/Berlin.

Insgesamt sollen mit dem Neubau 14.300 Quadratmeter Nutzungsfläche mit Räumen für Lehre und Forschung, Ateliers, Studios, Werkstätten, mit Seminar- und Ausstellungsräumen, Büros, Aula, Mensa, Bibliothek und Infrastruktur geschaffen werden. Hinzu kommt das Studierendenwohnheim mit rund 90 Wohneinheiten, das rund 1.780 Quadratmeter Nutzungsfläche umfasst.

Zugang zum Hafenbecken bleibt erhalten

Die Jury unter Vorsitz des Architekten Kees Christianse überzeugte die Idee, die HfG Offenbach als "kleine Stadt" um einen grünen Campus zu entwickeln. Die städtebaulich gewünschte Verzahnung von Ludwigstraße und Hafenbecken werde überzeugend gelöst als ein selbstverständlicher und notwendiger Zugang zum neuen Campus der HfG, die sich mit allen Nutzungen um diesen Campushof organisiert.

Neben dem Gewinnerentwurf vergab das Preisgericht weitere Preise für den 2. bis 4. Platz und zwei Anerkennungen für herausragende Arbeiten.

Bislang belegt die HfG verschiedene Gebäude in der Stadt, unter anderem das Isenburger Schloss. Bild © HfG Offenbach

In einer Machbarkeitsstudie sollen die ausgezeichneten Entwürfe jetzt auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. Das Land Hessen hat für den Neubau insgesamt 140 Millionen Euro bereitgestellt.+

Weitere Informationen Ein neuer Campus für die Hochschule für Gestaltung Ein vollständiger Neubau für die rund 750 Studierenden der HfG ist seit 2007 im Gespräch. 2019 gab das Land den Kauf eines 15.000 Quadratmeter großen Grundstücks am Hafen Offenbach bekannt, drei Jahre später wurde der Architekturwettbewerb ausgerufen.



Alle 21 zum Wettbewerb eingereichten Entwürfe sind noch bis 31. Januar in einer Ausstellung in einer Etage im Geschäftsgebäude Frankfurter Straße 17 in Offenbach zu sehen. Ende der weiteren Informationen