Der Umbau des Oederwegs in Frankfurt zur "fahrradfreundlichen Nebenstraße" war umstritten - eine Studie wertet den Versuch nun aber als geglückt.

Der Autoverkehr sei zurückgegangen, der Radverkehr habe zugenommen, die Unfallzahlen seien gesunken, die Aufenthaltsqualität gestiegen, berichteten die Wissenschaftler am Donnerstag. Das Research Lab for Urban Transport der Frankfurt University hatte Verkehrszählungen und Befragungen durchgeführt. Am Ende stand ein "positives Fazit" - und die Empfehlung, die Umgestaltung in anderen Straßen anzuwenden.