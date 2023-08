Die Schriftstellerin Barbara Honigmann erhält in diesem Jahr den mit 50.000 Euro dotierten Frankfurter Goethepreis. Geehrt wird sie für ihre Romane über jüdische Identität.

Audiobeitrag Audio Barbara Honigmann: "Schreiben heißt wiederfinden" [zur hr2.de Audioseite ] Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Alle drei Jahre vergibt die Stadt Frankfurt einen Preis zum Andenken an ihren berühmtesten Sohn - den Goethepreis. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Barbara Honigmann. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) übergibt die Auszeichnung am Abend an die 74 Jahre alte Schriftstellerin. Die Laudatio hält der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann.

Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung ist vorgesehen "für Persönlichkeiten, die mit ihrem Schaffen bereits zur Geltung gelangt sind und deren schöpferisches Wirken einer dem Andenken Goethes gewidmeten Ehrungen würdig ist", wie es in der Ehrenordnung der Stadt heißt.

Autobiografisch grundierte Romane

Barbara Honigmann wurde als Kind jüdischer Eltern 1949 in Ost-Berlin geboren. Sie war zunächst als Dramaturgin und Regisseurin unter anderem an der Volksbühne sowie am Deutschen Theater in Ost-Berlin tätig. 1984 reiste sie in die Bundesrepublik aus und debütierte 1986 mit dem Erzählband "Roman von einem Kinde".

Zuletzt veröffentlichte sie 2019 den Roman "Georg", 2021 erschien "Unverschämt jüdisch". Ihre Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. "Ihre autobiografisch grundierten Romane erzählen von jüdischen Schicksalen sowie den enttäuschten Hoffnungen auf eine bessere und gerechtere Welt in der Nachkriegszeit", heißt es in der Begründung.

Weitere Informationen Der Frankfurter Goethepreis Erstmals wurde er 1927 an den Dichter Stefan George vergeben, seit 1952 erfolgt die Verleihung alle drei Jahre. Weitere Preisträger waren unter anderem Sigmund Freud, Ricarda Huch, Gerhart Hauptmann, Max Planck, Hermann Hesse, Thomas Mann, Ingmar Bergmann, Ernst Jünger, Marcel Reich-Ranicki, Amos Oz und Pina Bausch. Zuletzt wurden 2017 Ariane Mnouchkine und 2020 Dževad Karahasan ausgezeichnet.



Über die Vergabe entscheidet der Magistrat der Stadt auf Vorschlag eines Kuratoriums, in dem neben Vertretern aus der Politik der Präsident der Goethe-Universität und die Präsidentin des Freien Deutschen Hochstifts sitzen. In diesem Jahr gehörten zudem die Schriftstellerin Zsuzsa Bank, die Dichterin Marion Poschmann und die Literaturkritikerin Beate Tröger dem Gremium an. Ende der weiteren Informationen