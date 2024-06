Doku über Marburger Blindenfußballer

Es tut mir ja auch leid, aber es geht erneut um Fußball. Genauer: um Blindenfußball. Blau-Gelb Marburg spielt am morgigen Samstag in der Blindenfußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Falls Sie wissen wollen, wie so ein Spiel aussieht und wie genau das funktioniert, lege ich Ihnen an dieser Stelle die hr-Doku über den Marburger Spieler Ali Can Pektas ans Herz. Diese gibt es in der ARD-Mediathek , und im richtigen Fernsehen bei der Deutschen Welle ab sofort sogar auch auf Englisch.