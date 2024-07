Audio starten

"Davon geht die Welt unter!" Unter diesem Motto startet das Kasseler Staatstheater am Donnerstag (4. Juli) ein 4-tägiges Festival. Mit sechs Uraufführungen will das Theater auch jüngeres Publikum anlocken, zum Beispiel mit vier Kurzopern, die fröhlich-subversiv Frauenrollen hinterfragen und die Erde mal eben zu Grabe tragen. An vier Festivaltagen werden neue und alte Formate des MusiktheatersExperimente mit künstlicher Intelligenz und Musiktheater. Außerdem lockt eine Bar für die Zuschauer und es wird getanzt - auch auf der Raumbühne Antipolis.