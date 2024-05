Audio starten

Mit dem Sonderthema "Welkom Oranje" startet heute das Fürstliche Gartenfest rund um Schloss Fasanerie in Eichenzell (Fulda). Es ist Hessens ältestes Gartenfest, zieht jedes Jahr Zehntausende Besucher an und bindet die Niederlande als Gastland in diesem Jahr in besonderem Maße ein.

Das Land der Tulpen und Windmühlen verfügt über eine jahrhundertalte Gartenkultur. Viele der 150 Aussteller kommen aus den Niederlanden. Neben der Verkaufsausstellung gibt ein breites Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops, Mitmach-Aktionen, Kultur, Musik und Kulinarik.