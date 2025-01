Gedenktafel erinnert an Zwangsarbeiter in Laubach-Freienseen

Audio Gedenktafel erinnert an Zwangsarbeiter in Laubach-Freienseen

Audio starten

Etwas unscheinbar steht die neue Gedenktafel zwischen grünen Nadelbäumen und einem Behindertenparkplatz in Laubach-Freienseen (LK Gießen). Sie erinnert an ein Zwangsarbeiter-Lager, das die Nazis hier im Zweiten Weltkrieg errichtet haben. Zwischen 1943 und 1945 wurden in der Nähe des heutigen Friedhofs Marschflugkörper angefertigt.

Gearbeitet haben die russischen Zwangsarbeiter in einem nahegelegenen Tunnel, gelebt haben sie in 15 Holzbaracken – von denen eine bis heute erhalten ist, als Mahnmal, das unter Denkmalschutz steht. Die Gedenktafel ist auf Wunsch des Gießener Kreistages errichtet worden, um die ganze Geschichte des Ortes zu erzählen.