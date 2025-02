Audio starten

Amina Eisner hat sich in "Generation Arbeit - Eine gottlos amtliche Komödie" am Stadttheater Gießen die Arbeitswelt vorgenommen. Wenn vier Generationen Arbeitnehmer in einem Büro zusammenkommen, sind die Konflikte vorprogrammiert: Enthusiastische Gen X trifft auf die pragmatischeren Nachfolgegenerationen, die ihre Berufstätigkeit eher als Störung der Freizeit verstehen. Autorin Amina Eisner jagt diese Prototypen im Arbeitsamt aufeinander. Das ist durchaus komisch, aber leider auch etwas Pappkameraden-haft.

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 17.02.2025, 7:35 Uhr