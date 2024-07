Audio starten

"Fürs Leben lesen", das ist das Motto beim zweiten Gießener Bilderbuchfestival, das am Montag (1. Juli) beginnt. Eine Woche wird an verschiedenen Orten in Gießen und Umgebung vorgelesen, zum Beispiel im Familienzentrum in Lollar. Das Buch "Ein Platz für Lieselotte" wird dort nicht nur auf deutsch, sondern auch auf ukrainisch und arabisch vorgestellt.

Zum Abschluss am Sonntag (7. Juli) ist mit Ralph Caspers von "Wissen macht Ah!" und der "Sendung mit der Maus" ein Star der Kinderunterhaltung zu Gast. Er wird im ehemaligen Roxy Kino aus seinem Kinderbuch "Lumpi" vorlesen.